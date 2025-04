La Promessa Teresa confessa a Ricardo che Marcelo è suo fratello e non suo marito

Promessa, una rivelazione di notevole impatto sconvolgerà profondamente Ricardo. Teresa, infatti, confesserà una verità inattesa: “Marcelo è mio fratello, non mio marito”. Per un lungo arco temporale, la giovane avrà ingannato tutti, facendo credere di aver contratto matrimonio con il ragazzo che, in realtà, è suo fratello e che . L'articolo La Promessa, Teresa confessa a Ricardo che Marcelo è suo fratello e non suo marito è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. Sbircialanotizia.it - La Promessa, Teresa confessa a Ricardo che Marcelo è suo fratello e non suo marito Leggi su Sbircialanotizia.it Nei prossimi sviluppi narrativi de La, una rivelazione di notevole impatto sconvolgerà profondamente, infatti, confesserà una verità inattesa: “è mio, non mio”. Per un lungo arco temporale, la giovane avrà ingannato tutti, facendo credere di aver contratto matrimonio con il ragazzo che, in realtà, è suoe che . L'articolo Lacheè suoe non suoè stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

La Promessa Anticipazioni 24 febbraio 2025: Lope crolla e confessa a Vera il suo segreto - Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame dell'episodio de La Promessa in onda il 24 febbraio 2025 su Rete 4. Nell'episodio della Soap, Lope confessa a Vera di avere dei debiti ma le intima di non mettersi in mezzo. Intanto Margarita e Martina avranno un altro duro scontro. 🔗comingsoon.it

La Promessa, sussurri oscuri: il ritorno di Teresa e quel mistero che ci tiene col fiato sospeso - Ve lo confessiamo: quando sentiamo parlare di ritorni inaspettati, ci si rimescolano dentro mille emozioni contrastanti. Succede anche adesso, con l’arrivo di Teresa Villamil a La Promessa, un ritorno che ci incuriosisce ed entusiasma e, al tempo stesso, ci mette un po’ di ansia. Sembra assurdo, vero? Eppure, c’è un motivo che rende tutto più […] L'articolo La Promessa, sussurri oscuri: il ritorno di Teresa e quel mistero che ci tiene col fiato sospeso è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗sbircialanotizia.it

La Promessa Anticipazioni 17 marzo 2025: Vera confessa tutto a Lope mentre Petra si allea con Gregorio! - Scopriamo insieme cosa succederà nella puntata de La Promessa in onda il 17 marzo 2025 su Rete4. Le anticipazioni ci rivelano che Vera rivela a Lope il perché Santos la tiene in pugno mentre Petra e Don Gregorio si alleeranno per scoprire cosa sia successo davvero a Pia. 🔗comingsoon.it

La Promessa anticipazioni 13 maggio: Litigi e sfoghi tra Cruz, Jimena e Manuel; La Promessa: anticipazioni dal 30 dicembre 2024 al 5 gennaio 2025! Jimena muore!; La Promessa, anticipazioni 1 gennaio: Jimena è tra la vita e la morte, Abel avvisa di prepararsi al peggio; La Promessa anticipazioni 1 settembre: una cameriera scomparsa trovata uccisa, Simona sospetta di Valentin. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

La Promessa, spoiler Spagna, Teresa confessa e delude Ricardo: 'Marcelo è mio fratello' - Teresa mente a tutti per settimane, raccontando di essersi sposata con Marcelo per aumentare le possibilità che l’uomo venisse assunto ... 🔗it.blastingnews.com

La Promessa: Teresa rivela a Maria che Marcelo è suo fratello! | Anticipazioni - Rivelazione importante in arrivo nel corso delle prossime puntate italiane de La Promessa. Dopo tanto mistero, Teresa Villamil (Andrea del Rio) vuoterà ... 🔗msn.com

La Promessa, anticipazioni 13 aprile: Ricardo avverte Petra, Jana e Manuel immaginano il loro futuro - Le anticipazioni della puntata de La Promessa in onda domenica 13 aprile 2025 ci parlano di Jana e Manuel che iniziano a fantasticare sul proprio futuro, mentre Ricardo lancia un avvertimento a Petra. 🔗msn.com