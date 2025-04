La Promessa anticipazioni 26 aprile 2025 Catalina sfida Don Lorenzo e Ayala

Catalina decide di affrontare Don Lorenzo e Ayala. Ecco cosa succederà nella puntata de La Promessa in onda sabato 26 aprile 2025. La puntata de La Promessa di sabato 26 aprile andrà in onda alle 19.40 su Rete 4. Ecco un'anteprima delle anticipazioni: Salvador decide di accettare la proposta di lavoro che gli è arrivata. Catalina prende coraggio e affronta Don Lorenzo e Ayala. Manuel, Curro e Martina accolgono bene il conte, mentre Don Alonso interviene prima che la cena diventi un disastro. La soap è disponibile anche in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity. Riassunto della puntata precedente Nella scorsa puntata de La Promessa, La duchessa De Carril torna alla tenuta e vuole chiarire una questione aperta con sua . Movieplayer.it - La Promessa, anticipazioni 26 aprile 2025: Catalina sfida Don Lorenzo e Ayala Leggi su Movieplayer.it Salvador prende una decisione, mentredecide di affrontare Don. Ecco cosa succederà nella puntata de Lain onda sabato 26. La puntata de Ladi sabato 26andrà in onda alle 19.40 su Rete 4. Ecco un'anteprima delle: Salvador decide di accettare la proposta di lavoro che gli è arrivata.prende coraggio e affronta Don. Manuel, Curro e Martina accolgono bene il conte, mentre Don Alonso interviene prima che la cena diventi un disastro. La soap è disponibile anche in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity. Riassunto della puntata precedente Nella scorsa puntata de La, La duchessa De Carril torna alla tenuta e vuole chiarire una questione aperta con sua .

Cosa riportano altre fonti

Beautiful, Tradimento, The Family e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 26 marzo 2025 - Scopriamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Tradimento e The Family - e della Soap di Rete 4, La Promessa, per le Puntate della giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 26 marzo 2025. 🔗comingsoon.it

La Promessa, anticipazioni 26 marzo: Don Lorenzo svela la verità a Don Alonso - Nella puntata de La Promessa, in onda mercoledì 26 marzo, ci saranno grosse novità. Don Lorenzo decide finalmente di svelare tutta la verità a Don Alonso. Ma c'è anche molto altro. La puntata de La Promessa di mercoledì 26 marzo andrà in onda alle 19.40 su Rete 4. Ecco un'anteprima delle anticipazioni: Don Lorenzo parlerà con Don Alonso, raccontando la verità tu Maria Antonia. Il marchese è sconvolto, affronta la donna ma lei nega ogni accusa. 🔗movieplayer.it

Beautiful, Tradimento, My Home My Destiny e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 26 febbraio 2025 - Scopriamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Tradimento e My Home My Destiny - e della Soap di Rete 4, La Promessa, per le Puntate della giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 26 febbraio 2025. 🔗comingsoon.it

La Promessa, anticipazioni 26 aprile 2025: Catalina sfida Don Lorenzo e Ayala; La Promessa, le anticipazioni dal 20 al 26 aprile 2025; La Promessa, puntate dal 22 al 26 aprile: ecco le anticipazioni; La promessa, anticipazioni dal 20 al 26 aprile 2025. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

La Promessa Anticipazioni 26 aprile 2025: Salvador lascerà presto la tenuta. Addio per sempre a Maria? - Salvador prenderà la sua decisione. Le anticipazioni de La Promessa ci rivelano che nella puntata in onda il 26 aprile 2025, alle ore 19.35 su Rete 4, il cameriere accetterà la proposta di lavoro come ... 🔗msn.com

La Promessa, anticipazioni 26 aprile 2025: Catalina sfida Don Lorenzo e Ayala - La puntata de La Promessa di sabato 26 aprile andrà in onda alle 19.40 su Rete 4. Ecco un'anteprima delle anticipazioni: Salvador decide di accettare la proposta di lavoro che gli è arrivata. Catalina ... 🔗msn.com

Anticipazioni La Promessa puntate 26-27 aprile 2025/ Salvador accetta il lavoro, Don Romulo turba Jana - Le anticipazioni de La Promessa rivelano cosa accadrà sabato 26 e domenica 27 aprile 2025, Salvador accetta il lavoro, le parole di Don Romulo turbano Jana. 🔗ilsussidiario.net