La profezia si è avverata Papa Francesco l’assurda coincidenza su età e ora della morte

profezia, scoperta a posteriori, che secondo alcuni si sarebbe avverata. Papa Francesco, Jorge Mario Bergoglio all’anagrafe, è stato per tutta la vita un tifoso appassionato della squadra argentina. La sua storia calcistica si intreccia profondamente con quella del club: fin da bambino seguiva il “Ciclón”, spinto dalla passione del padre Mario José, che praticava basket nella polisportiva di Avenida La Plata. Da allora, Bergoglio non ha mai smesso di amare quei colori. Allo stadio “Gasómetro” andava a vedere la squadra del 1946, di cui ricordava con affetto Armando Farro, Rinaldo Martino e soprattutto René Pontoni, il bomber che gli era rimasto nel cuore. Leggi su Caffeinamagazine.it Un numero che sembra contenere un destino: la tessera 88235 del San Lorenzo de Almagro racconta molto più di quanto si possa immaginare. Una, scoperta a posteriori, che secondo alcuni si sarebbe, Jorge Mario Bergoglio all’anagrafe, è stato per tutta la vita un tifoso appassionatosquadra argentina. La sua storia calcistica si intreccia profondamente con quella del club: fin da bambino seguiva il “Ciclón”, spinto dalla passione del padre Mario José, che praticava basket nella polisportiva di Avenida La Plata. Da allora, Bergoglio non ha mai smesso di amare quei colori. Allo stadio “Gasómetro” andava a vedere la squadra del 1946, di cui ricordava con affetto Armando Farro, Rinaldo Martino e soprattutto René Pontoni, il bomber che gli era rimasto nel cuore.

Le notizie più recenti da fonti esterne

Un papa nero e la profezia di Nostradamus: le congetture dei tabloid anglosassoni pre-Conclave - Roma 23 aprile 2025 – Un papa nero successore di Francesco. La suggestione viene da molti analisti e osservatori, soprattutto all’estero. Già da poche ore dopo la morte di Jorge Mario Bergoglio, in Italia si fanno i nomi dei cardinali italiani papapili per la successione al trono di Pietro: Parolin, Pizzaballa, Zuppi. Ma uscire dallo Stivale ci consente di allargare la prospettiva. Un papa nero Della possibilità di un papa nero si parla sul Times: “Darebbe all'Africa la voce che merita”. 🔗quotidiano.net

Napoli o Inter, Palmeri e Pistocchi lanciano la profezia sullo scudetto: l’hanno detto davvero - Napoli o Inter, chi si aggiudicherà lo scudetto? Tancredi Palmeri e Maurizio Pistocchi si sono lanciati in un pronostico che fa discutere Il campionato è ancora apertissimo, con Inter e Napoli rispettivamente prima e seconda della classifica di Serie A. Entrambe in piena corsa, pronte a battagliarsi fino all’ultima giornata. I nerazzurri con 3 punti di vantaggio, ma almeno 4 partite in più da giocare per via di Coppa Italia e Champions League. 🔗spazionapoli.it

Da eroe della sinistra a leader del partito islamico “italiano”: Soumahoro realizza la profezia di “Sottomissione”… - “Monfalcone è una città plurale. Dipingerla, come qualcuno tenta di fare per altri fini, come una realtà dove vengono soffocate le persone non è una visione in cui voglio star dentro. Siamo chiamati a favorire uno spirito di reciprocità, conoscenza e di coesione per il benessere di Monfalcone e dell’Italia. La politica deve unire e non dividere”, ha scritto oggi sui social Aboubakar Soumahoro, ex eroe della sinistra, famoso per essere sbarcato in Parlamento con gli stivaloni da bracciante per poi finire invischiato in una brutta storia di fondi intascati dalle cooperative per migranti ... 🔗secoloditalia.it

“Francesco, il nostro ‘Papa nero'”, la profezia dei Pitura Freska si è già avverata, parola di Skardy; Le profezie bufala: ecco quelle mai avverate nel 2024; Nostradamus, le profezie apocalittiche per il 2025: asteroide, guerre, nuova epidemia e fine del conflitto tra; Baba Vanga, la profezia sul 2025: il giorno dell'Apocalisse, siamo spacciati? | .it. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia