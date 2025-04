La privacy ai tempi dei social Perché proteggere i propri dati è importante

È possibile identificare gli studenti tramite immagini sui social? Il caso di un liceo occupato e la decisione del Garante Privacy - Il Garante della Privacy ha emesso un provvedimento relativo al trattamento dei dati personali degli studenti di un liceo che era stato occupato. In particolare, il caso riguardava l’uso di immagini pubblicate su un social network per identificare gli studenti coinvolti nell’occupazione e, di conseguenza, avviare i relativi procedimenti disciplinari nei loro confronti?. È possibile identificare gli studenti tramite immagini sui social? […] L'articolo È possibile identificare gli studenti tramite immagini sui social? Il caso di un liceo occupato e la decisione del Garante Privacy sembra ... 🔗orizzontescuola.it

Tutele per i minori vittime di cyberbullismo su social network e web, le indicazioni del Garante della Privacy con modello di reclamo - Il cyberbullismo, un fenomeno dilagante nell'era digitale, si manifesta attraverso diverse forme di violenza psicologica perpetrate online. Dalle pressioni e aggressioni verbali, fino al furto d'identità e alla manipolazione di dati personali, le vittime, spesso minori, subiscono un vero e proprio attacco alla loro dignità e integrità psicologica. L'articolo Tutele per i minori vittime di cyberbullismo su social network e web, le indicazioni del Garante della Privacy con modello di reclamo sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. 🔗orizzontescuola.it

Stefano Accorsi: “Essere genitori è il mestiere più difficile del mondo”. Come capire i nostri figli? La fragilità della famiglia ai tempi dei social - Stefano Accorsi, protagonista del film "Una figlia" di Ivano De Matteo, riflette sulla complessità della società contemporanea, definendola "difficile da analizzare, etichettare e decifrare". L'articolo Stefano Accorsi: “Essere genitori è il mestiere più difficile del mondo”. Come capire i nostri figli? La fragilità della famiglia ai tempi dei social sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. 🔗orizzontescuola.it

