La prima tappa italiana del Bare Knuckle Fighting Championship BKFC 73 la principale Promozione mondiale di combattimento a mani nude

Il fiorentino Andrea Bicchi come Rocky Balboa: il 26 aprile combatterà per il titolo mondiale pesi massimi BKFC nel capoluogo toscano Presentata alla stampa la prima tappa italiana del Bare Knuckle Fighting Championship, BKFC 73, la principale Promozione mondiale di combattimento a mani nude

