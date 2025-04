La polizia locale si rafforza Altra assunzione

rafforzamento del personale della polizia locale. Al bando, esperito dall'amministrazione comunale per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di un agente, hanno risposto in quattro e il 30 aprile avrà luogo il colloquio con la commissione che valuterà titoli ed esperienze dei candidati. Nessun partecipante, invece, per quanto riguarda l'assunzione di un ufficiale part time a 18 ore, ma su questo il comandante Eugenio Vendrame nutriva già dubbi sul fatto che vi potesse essere un candidato interessato."Stiamo lavorando per garantire una sicurezza sempre maggiore per la comunità – afferma il sindaco Sergio Loggi – Il reclutamento di un nuovo agente è un passo importante in questa direzione. Un intervento doveroso per una comunità in crescita, che richiede servizi sempre più adeguati alle sue esigenze".

