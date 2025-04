La politica celebra 80esimo liberazione

celebrare il 25 aprile,che quest' anno cade nell'80esimo anniversario della liberazione,alle 9,30 il capo dello Stato, Sergio Mattarella, deporrà una corona d'alloro all'Altare della Patria. Con lui, le alte cariche della Repubblica: la premier Giorgia Meloni, i presidenti di Senato e Camera, Ignazio La Russa e Lorenzo Fontana. Antonio Tajani,in rappresentanza dell' 'esecutivo dalle 10:30 sarà al Mausoleo delle Fosse Ardeatine.L'opposizione non mancherà al corteo di Milano. Elly Schlein andrà anche a Marzabotto.

