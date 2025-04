La piccola Versailles dell’Emilia Romagna Sassuolo è regale

dell'Emilia esiste una piccola Versailles, un luogo d'incanto che racchiude la quintessenza della meraviglia. Attorno al 1634 il Palazzo Ducale di Sassuolo venne immaginato dal duca Francesco I d'Este proprio come una sontuosa dimora di rappresentanza, un luogo di delizia e di villeggiatura ai piedi delle prime colline, per accogliere e stupire gli ospiti e per simboleggiare la potenza e la virtù della Casa d'Este, chiamando a corte alcuni fra gli artisti più ammirati e strepitosi di quell'epoca.Già dal Medioevo in quell'area sorgeva un castello, una rocca fortificata che verso il 1450 era stata estesa da Borso d'Este, quando ancora il ducato aveva sede a Ferrara. Alla metà del '500 i principi Pio di Savoia ingentilirono il complesso ma poi, nel Seicento del fasto barocco, Francesco I decise di trasformare tutto l'edificio: affidò il progetto all'architetto Bartolomeo Avanzini che si mise all'opera insieme a Gaspare Vigarani, 'Soprintendente generale alle fabbriche e feste' (che in seguito poi fu chiamato a Parigi alla corte di Luigi XIV.

