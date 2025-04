La piazza rossa della violenza

Ilgiornale.it - La piazza rossa della violenza Leggi su Ilgiornale.it I "partigiani" del 2025 non desiderano affatto liberarsi di chi si sente il custode violento dei valori del comunismo

Lodi, 8 marzo 2025 – Associazione Alaus, scuola e polizia di Stato unite per dare un segnale forte contro la violenza verso le donne. In occasione dell'otto marzo, in Questura è stata inaugurata una panchina rossa particolare. Una creazione realizzata dagli studenti del liceo artistico Piazza di Lodi (seguiti, tra gli altri, dall’insegnante Alice Vergnaghi). Il taglio del nastro è avvenuto sotto l'egida dell'omonimo progetto "Stati generali della donne". 🔗ilgiorno.it

L'episodio è avvenuto intorno alle 2 di notte, quando un uomo di 40 anni è stato colpito da un fendente. Non è ancora chiaro se l'arma utilizzata fosse un coltello o un altro oggetto da taglio. La dinamica dell'accaduto resta al momento avvolta nel mistero, e le forze dell'ordine stanno cercando... 🔗quicomo.it

La manifestazione no ponte sfociata in scritte offensive sui muri e tafferugli con la polizia preoccupa chi vede sgretolare la propria autorita? e turba la vita di una citta? che in genere si consuma nell’apatia. In modo trasversale, tanti, tantissimi, si sono affannati a “prendere le distanze” e... 🔗messinatoday.it

Massacra la ex in piazza davanti a un gruppo di adolescenti: la bocca tappata per non farla gridare, poi i pugni in testa - L'ennesimo caso di violenza, stavolta a Cecchina di Albano Laziale, alle porte di Roma. Era la sera di martedì 22 aprile quando i carabinieri, mentre erano di pattuglia, ... 🔗msn.com

Violenza in piazza dei Signori, il questore Odorisio: «Le piazze sono ben controllate, il problema è l'atteggiamento di questi minorenni» - PADOVA - Quaranta secondi di pura follia, nel cuore della movida, davanti a decine di ragazzi e altrettanti smartphone accesi. È sabato sera, sono le 22.20, piazza dei Signori è ... 🔗ilgazzettino.it