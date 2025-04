La parte sbagliata portò alla morte undici ragazzi

parte sbagliata" è il lato sinistro del pullman sul quale si trovavano gli "undici Fiori del Melarancio", e cioè gli undici ragazzi della scuola media Nicolardi di Napoli che morirono in un assurdo incidente stradale il 26 aprile del 1983, in una galleria vicino Firenze, mentre andavano in. Napolitoday.it - La "parte sbagliata" portò alla morte undici ragazzi Leggi su Napolitoday.it La "" è il lato sinistro del pullman sul quale si trovavano gli "Fiori del Melarancio", e cioè glidella scuola media Nicolardi di Napoli che morirono in un assurdo incidente stradale il 26 aprile del 1983, in una galleria vicino Firenze, mentre andavano in.

