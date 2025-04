La palestra John Reed di Trieste ospita Ken Scott Vernissage omaggio all’arte floreale del giardiniere della moda

Udine20.it - La palestra John Reed di Trieste ospita “Ken Scott Vernissage” omaggio all’arte floreale del “giardiniere della moda” Leggi su Udine20.it La palestra John Reed Fitness di Trieste continua il suo percorso di valorizzazione dell’arte contemporanea ospitando “Ken Scott Vernissage”, una mostra esclusiva dedicata al celebre artista e designer americano Ken Scott, in collaborazione con la Fondazione Ken Scott.L’esposizione propone una selezione di disegni per foulard a tema “unico fiore”, realizzati tra gli anni ’50 e gli anni 2000. Opere che raccontano la cifra stilistica più iconica di Ken Scott: fiori monumentali, colori vibranti, tratti pittorici vividi frutto di una raffinata tecnica mista che combina tempere, acquerelli e crayon.La mostra si inserisce nel progetto di John Reed che integra arte e wellness all’interno dei propri spazi, offrendo ai visitatori e agli iscritti un’esperienza capace di nutrire corpo e mente. Un’iniziativa che trasforma la palestra in un luogo di cultura e ispirazione, contribuendo alla riduzione di stress e ansia attraverso la bellezza dell’arte.

Su altri siti se ne discute

Un pezzo del mondo della moda ha letteralmente voltato le spalle a Bianca Balti, non appena la modella ha rivelato la diagnosi di cancro alle ovaie. È lei stessa a raccontare in un lungo post su Instagram quanto è cambiato con la malattia l’atteggiamento di, fino a poco prima, la cercava per sfilate e servizi fotografici. La modella sarà co-conduttrice della seconda serata di Sanremo. Una tappa del tutto inaspettata per lei, dopo che lo scorso settembre ha scoperto il tumore. 🔗open.online

Tac, tac, tac, tac. Risuonano nervosi i tacchi delle habitué della moda sul porfido meneghino. Aspettano o hanno fretta ma sempre con la punta o con il tacco ritmano gli impegni stressanti. Sono gremite le viuzzole del quadrilatero, gli snodi secondari e addirittura quelle gincane che solo i tassì più abili sanno navigare. La settimana della moda è un fascio di luce puntato verso il futuro, un punto interrogativo del pubblico ed esclamativo degli stilisti, coloro che si affannano in previsioni ... 🔗ilgiorno.it

Riapre il 27 marzo Galleria D’Arte Taimeless di Taormina, uno dei siti d’arte più importanti d’Italia. Chiusi da qualche mese per lavorare sui nuovi spazi artistici e ripartire con un nuovo slancio. E una novità: la Mano di Taimen, una mano di lava, due mani in una, installata all’esterno della... 🔗messinatoday.it