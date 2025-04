Quotidiano.net - La notte più buia di Kiev

Leggi su Quotidiano.net

L’Ucraina piange altri 12 morti, tutti civili. All’alba di giovedì, la capitaleè stata colpita da un massiccio bombardamento russo che ha raggiunto edifici residenziali. In mezzo a commenti sdegnati, è comparso anche un post su Truth Social a opera del presidente americano Donald Trump che, più che una condanna, sembra un buffetto sulla spalla dell’omologo russo. "Non sono contento degli attacchi russi a. Non necessari, e in un pessimo momento. Vladimir, stop! Muoiono 5.000 soldati a settimana. Facciamo in modo che l’accordo di pace si concluda".Ben diverso era stato il tono del post di due giorni fa, dove, in sintesi, invitava il presidente ucraino Zelensky ad accettare un accordo di pace che somiglia più a una resa alla Russia, pena la sconfitta nella guerra, ricordandogli che non aveva più carte in mano.