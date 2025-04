La nostra Liberazione Dalla strage di Figline al primo sindaco della città democratica

PRATO "Il Cnl ha assunto l'amministrazione della città. Al comando militare dei patrioti ha affidato il mantenimento e la tutela dell'ordine pubblico. Nell'interesse stesso dei cittadini si rende noto che i contrassegni dei patrioti sono: fascia tricolore al braccio recante il timbro del Comitato; Tessera individuale ugualmente timbrata e debitamente firmata dal Cnl. Solo i patrioti hanno il diritto di portare armi. Ogni altro cittadino che circoli armato o porti abusivamente i contrassegni del patriota sarà immediatamente arrestato. Si confida che i cittadini faranno di tutto per agevolare l'opera dei patrioti i quali hanno l'ordine di reprimere ogni atto di violenza e di disordine. Viva l'Italia". E' il testo del volantino che il Comitato di Liberazione affisse a Prato nella notte tra il 4 e il 5 settembre 1944.

