La neve sull’Himalaya e sull’Hindu Kush è ai minimi storici

La superficie innevata sulle due principali catene montuose dell'Asia si è ridotta per il terzo anno consecutivo, minacciando di ridurre la portata dei fiumi da cui dipendono due miliardi di persone.

La neve sull’Himalaya e sull’Hindu Kush è ai minimi storici - La superficie innevata sulle due principali catene montuose dell’Asia si è ridotta per il terzo anno consecutivo, minacciando di ridurre la portata dei fiumi da cui dipendono due miliardi di persone. 🔗internazionale.it

Neve al minimo sull'Himalaya, allarme siccità per 2 miliardi di persone - ISLAMABAD - La persistente coltre di neve nella catena dell'Hindu Kush-Himalaya, che si estende dall'Afghanistan al Myanmar, ha raggiunto il livello più basso degli ultimi 23 anni, minacciando le ... 🔗tio.ch