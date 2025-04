La modifica del ultimo momento sulla lapide di Papa Francesco

Papa Francesco verrà trasferita dal Vaticano alla Basilica di Santa Maria Maggiore. Sono già circolate foto della tomba, ma, da quanto emerge, pare ci siano delle modifiche dell'ultima ora da apportare.Secondo una fotografia in possesso dell'Ansa. Today.it - La modifica dell'ultimo momento sulla lapide di Papa Francesco Leggi su Today.it Dopo il funerale in San Pietro, la bara diverrà trasferita dal Vaticano alla Basilica di Santa Maria Maggiore. Sono già circolate fotoa tomba, ma, da quanto emerge, pare ci sianoe modifiche'ultima ora da apportare.Secondo una fotografia in possesso'Ansa.

