La missione di Bergoglio La Chiesa torna tra i piccoli dopo gli scandali del passato

Chiesa che Bergoglio ha tanto amato cercando di “ripararla”, di rinnovarla nelle tempeste della storia del nostro tempo, avviando processi, come diceva lui, indicando strade e metodi (come ad esempio la sinodalità), per costruire e ricostruire unità e fraternità per tutti, todos, todos, todos, come ripeteva spesso, dando speranza e misericordia e con la preoccupazione di non escludere nessuno dalla grazia.Quella dell’altroieri è stata una mattina speciale. In questo 23 aprile, nel giorno di San Giorgio, l’onomastico del Papa, proprio il successore di Pietro faceva il suo ingresso nella sua Basilica, come un discepolo di Gesù che è tornato alla Casa del Padre. Nello spaesamento naturale di questa grande comunità cattolica, che si trova temporaneamente senza il suo Pastore, gli 80 cardinali presenti, al termine del rito, hanno camminato ordinatamente, molti rigorosamente in fila indiana, uno dietro l’altro, verso la Porta della Preghiera che porta all’uscita. Quotidiano.net - La missione di Bergoglio. La Chiesa torna tra i piccoli dopo gli scandali del passato Leggi su Quotidiano.net Nella casa di Pietro. Lacheha tanto amato cercando di “ripararla”, di rinnovarla nelle tempeste della storia del nostro tempo, avviando processi, come diceva lui, indicando strade e metodi (come ad esempio la sinodalità), per costruire e ricostruire unità e fraternità per tutti, todos, todos, todos, come ripeteva spesso, dando speranza e misericordia e con la preoccupazione di non escludere nessuno dalla grazia.Quella dell’altroieri è stata una mattina speciale. In questo 23 aprile, nel giorno di San Giorgio, l’onomastico del Papa, proprio il successore di Pietro faceva il suo ingresso nella sua Basilica, come un discepolo di Gesù che èto alla Casa del Padre. Nello spaesamento naturale di questa grande comunità cattolica, che si trova temporaneamente senza il suo Pastore, gli 80 cardinali presenti, al termine del rito, hanno camminato ordinatamente, molti rigorosamente in fila indiana, uno dietro l’altro, verso la Porta della Preghiera che porta all’uscita.

