La mini guida di Barilla per consumatori più attenti

Barilla fornisce soluzioni pratiche per risparmiare e combattere lo spreco alimentare. L’azienda vuole infatti rendere più consapevoli i consumatori con una mini-guida disponibile per tutti gratuitamente. È sufficiente richiederla sul sito internet di www.fondazioneBarilla.com.La guida dal titolo Il Libro del risparmio– 120 azioni contro lo spreco alimentare dentro e fuori casa mira a fornire soluzioni concrete per aiutare le famiglie. Lo scopo del libro è di diffondere una cultura del risparmio perché combattere gli sprechi ha un importante valore economico. Una famiglia può arrivare a risparmiare fino a 500 euro all’anno. É sufficiente adottare un approccio più attento nelle fasi di conservazione, preparazione, pianificazione e consumo di cibo e l’ottimizzazione degli avanzi. Quotidiano.net - La mini-guida di Barilla per consumatori più attenti Leggi su Quotidiano.net La fondazionefornisce soluzioni pratiche per risparmiare e combattere lo spreco alimentare. L’azienda vuole infatti rendere più consapevoli icon unadisponibile per tutti gratuitamente. È sufficiente richiederla sul sito internet di www.fondazione.com.Ladal titolo Il Libro del risparmio– 120 azioni contro lo spreco alimentare dentro e fuori casa mira a fornire soluzioni concrete per aiutare le famiglie. Lo scopo del libro è di diffondere una cultura del risparmio perché combattere gli sprechi ha un importante valore economico. Una famiglia può arrivare a risparmiare fino a 500 euro all’anno. É sufficiente adottare un approccio più attento nelle fasi di conservazione, preparazione, pianificazione e consumo di cibo e l’ottimizzazione degli avanzi.

Su questo argomento da altre fonti

Roma, 14 febbraio 2025 – Terra e bronzer restano must-have del beauty case, anche nei mesi più freddi. Il make-up dall’effetto dall’effetto bonne mine e sunkissed è sempre di tendenza, ma in inverno il rischio di un risultato innaturale è dietro l’angolo. Nonostante le nuove formule sfumabili e autoadattanti, su un incarnato spento e opaco tipico della stagione fredda, l’applicazione può rivelarsi complicata. 🔗quotidiano.net

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. Colore, stile, coolness, sono alcuni degli aggettivi che caratterizzano l’attrezzatura da snowboard in commercio e che rendono questo sport iconico e capace, nel tempo, di evolvere e affascinare rimanendo sempre fedele a sé stesso. 🔗gqitalia.it

Il Mattino: “Napoli pronto a investire fino a 200 milioni, Conte guida la mini-rivoluzione”"> Il Mattino si è espresso sul prossimo mercato estivo del Napoli, sottolineando come la società abbia stanziato un budget importante, compreso tra i 170 e i 200 milioni di euro, per rafforzare la rosa. «C’erano due emissari di De Laurentiis, sabato pomeriggio, a vedere Bonny in azione contro l’Inter. Non è stato un pomeriggio di gloria, tanto quanto basta per ridimensionare l’offerta sul tavolo dei ... 🔗napolipiu.com

Il libro del risparmio: Fondazione Barilla lancia una guida per combattere lo spreco; Barilla, c’è più gusto quando si innova; Fondazione Barilla va a scuola per insegnare come proteggere il pianeta. 🔗Cosa riportano altre fonti