La minestra delle staffette partigiane cosa cucinavano le donne della Resistenza

Gamberorosso.it - La minestra delle staffette partigiane: cosa cucinavano le donne della Resistenza Leggi su Gamberorosso.it Tra diari, testimonianze e piatti poveri, il libro Partigiani a tavola. Storie di cibo resistente e ricette di libertà racconta come la cucina sia diventata un luogo politico, uno spazio di solidarietà e sopravvivenza

Se ne parla anche su altri siti

Giravano a piedi o in bicicletta, con la pistola in borsa e le bombe a mano nascoste sotto gli ortaggi. Erano mamme, figlie, ragazze. Alcune non s’erano mai interessate di politica, altre erano state tacciate come “sovversive” solo per aver cucito delle bandiere rosse. Stremate dalla guerra... 🔗romatoday.it

La ciclovia di corso Sempione, a Milano, è stata intitolata alle "Staffette Partigiane". La cerimonia si è svolta giovedì 24 aprile, alla vigilia della celebrazione dell'80esimo anniversario della Liberazione dal nazifascismo. Tra i presenti, gli assessori Tommaso Sacchi (cultura), Elena Grandi... 🔗milanotoday.it

Milano, 24 aprile 2025 – La ciclovia di corso Sempione è stata oggi intitolata alle "Staffette Partigiane", le donne della Resistenza che con coraggio e abnegazione, spesso al costo della vita, hanno partecipato alla lotta di Liberazione dal nazifascismo. Saranno ricordate anche così a Milano che ne vide moltissime partecipare alle azioni di informazione clandestina, di cura dei feriti, di sabotaggio utilizzando la bicicletta come mezzo di trasporto. 🔗ilgiorno.it

La minestra delle staffette partigiane: cosa cucinavano le donne della Resistenza - Tra diari, testimonianze e piatti poveri, il libro Partigiani a tavola. Storie di cibo resistente e ricette di libertà racconta come la cucina sia diventata un luogo politico, uno spazio di solidariet ... 🔗gamberorosso.it

Il 25 aprile di Fernanda, staffetta partigiana: «Portavo armi e biglietti nascosti nel reggiseno, sfidando i tedeschi per amore di Ivo» - Oggi Fernanda ha 98 anni e vive nella casa di riposo Villa Canova. «A 17 anni mi ero innamorata di un partigiano, provai a tenere nascosto a mia madre il mio coinvolgimento nella Resistenza. Quando lo ... 🔗corrierefiorentino.corriere.it

La ciclovia di corso Sempione è stata intitolata alle Staffette Partigiane - La ciclovia si estende per 2 chilometri e mezzo lungo corso Sempione, recentemente riqualificato, e si configura come percorso ciclabile monodirezionale in sede riservata tra due filari di platani. 🔗milanotoday.it