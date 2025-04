La meravigliosa diversità della Figlia del gigante

È Ilaria Mattioni la vincitrice del Premio Campiello Junior per gli autori di libri destinati alla fascia d'età 7-10 anni. Docente di Storia dell'educazione e della letteratura per l'infanzia all'Università degli Studi di Torino, ha ottenuto il riconoscimento con "La Figlia del gigante", edito da Feltrinelli. Il romanzo racconta la storia di Layana, contessina di Valmarana, una bimba affetta da nanismo. Per evitarle lo scherno delle persone, il padre l'ha sempre tenuta reclusa nella villa di famiglia. Quando Layana compie 12 anni, però, decide di fuggire, andando incontro alla realtà e a molte peripezie.Com'è nata l'idea di narrare questa storia? "Tutto è iniziato con un viaggio. Durante un soggiorno a Vicenza, ho visitato Villa Valmarana ai Nani, una dimora incantevole per architetture e affreschi.

