Monza – Le rilevazioni svolte dalla provincia non lasciano adito a dubbi, qualora ve ne fossero: a Monza ci sono poche piste ciclabili. Anzi, il capoluogo brianzolo è addirittura la città della provincia con il chilometraggio più basso di ciclabili in rapporto alle persone residenti. L’indagine, utile al nuovo piano della mobilità ciclistica a cui stanno lavorando gli uffici di via Grigna (per cui è possibile inviare osservazioni e contributi alla provincia entro la fine del mese), è stata presentata settimana scorsa a tecnici comunali e cittadini, con l’obiettivo di stimolare i Comuni brianzoli ad azioni integrate per un miglioramento della mobilità dolce anche a livello intercomunale.Da Fiab Monza in bici arriva il monito a fare meglio per il futuro, anche in virtù dell’alto tasso di incidentalità monzese, tra i maggiori in provincia (anche se non per incidenti mortali). Ilgiorno.it - La maglia nera delle ciclabili: strade trappola per le bici, Monza è ultima in provincia Leggi su Ilgiorno.it – Le rilevazioni svolte dallanon lasciano adito a dubbi, qualora ve ne fossero: aci sono poche piste. Anzi, il capoluogo brianzolo è addirittura la città dellacon il chilometraggio più basso diin rapporto alle persone residenti. L’indagine, utile al nuovo piano della mobilità ciclistica a cui stanno lavorando gli uffici di via Grigna (per cui è possibile inviare osservazioni e contributi allaentro la fine del mese), è stata presentata settimana scorsa a tecnici comunali e cittadini, con l’obiettivo di stimolare i Comuni brianzoli ad azioni integrate per un miglioramento della mobilità dolce anche a livello intercomunale.Da Fiabinarriva il monito a fare meglio per il futuro, anche in virtù dell’alto tasso di incidentalità monzese, tra i maggiori in(anche se non per incidenti mortali).

Tempo di lettura: 3 minutiStalking e maltrattamenti contro familiari e conviventi, la Campania è maglia nera in Italia. I dati emergono dal report di analisi “8 Marzo – Giornata internazionale della donna”, elaborato dal Servizio Analisi Criminale della polizia di Stato. Il documento è stato presentato oggi a Roma,, presso la Direzione Centrale Polizia Criminale, ufficio interforze del Dipartimento della Pubblica Sicurezza. 🔗anteprima24.it

Consumo di suolo: nel Sud-Est Milanese, Melegnano è maglia nera col 48,6% di territorio urbanizzato. Seguono San Donato, col 36,3% e Peschiera Borromeo, col 29,3%. Tra i Comuni meno "costruiti" ci sono invece Carpiano (12,3%), Mediglia (13,9%) e Colturano (16,1%). Questi i dati resi noti dall’Osservatorio contro il consumo di suolo del Sud-Est Milanese, un organismo che, sotto la regia del coordinatore Roberto Silvestri, raggruppa comitati e associazioni attivi nella tutela del territorio. 🔗ilgiorno.it

Tempo di lettura: 2 minutiÈ la Campania ad avere il non invidiabile primato degli omicidi volontari consumati in Italia, e non è tutto. Secondo il report diffuso oggi dalla Criminalpol, il record riguarda i due ultimi anni. E cosa peggiore, è perfino in controtendenza. Cioè nel Paese calano gli omicidi, tra 2023 e 2024, passando da 340 a 319. Ma in Campania aumentano: da 42 a 55. In termini percentuali è un incremento del 31%. 🔗anteprima24.it

