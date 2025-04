La maggioranza c’è e l’assessore non va via Nargi chiarisce

l’assessore al Bilancio Alessandro Scaletti resta al suo posto, non è stato mai messo in discussione”.Il sindaco di Avellino Laura Nargi chiarisce lo stato di salute della sua maggioranza a margine delle celebrazioni per il 25 Aprile. “La mia maggioranza- rilancia– c’è e sono convinta che non vogliano compiere atti irresponsabili. Ci siamo dovuti un attimo fermare, perché c’è un problema di riconoscimento dei ruoli. Avrò avuto anche io delle responsabilità, ma sono sicura che con il dialogo si supera tutto.Tornando al bilancio: “Avremmo tempo per aggiornare con questi nuovi dati il documento contabile fino al prossimo Rendiconto, quindi entro il 31 luglio prossimo, ma a questo punto, visto che abbiamo questi 25 giorni di tempo per lavorarci, stiamo facendo ora quello che comunque avremmo fatto dopo. Anteprima24.it - “La maggioranza c’è e l’assessore non va via”: Nargi chiarisce Leggi su Anteprima24.it Tempo di lettura: < 1 minuto“Non stiamo perdendo neanche un giorno per aggiornare il Bilancio. Le indicazioni dei Revisori dei Conti le abbiamo recepite e ci stiamo lavorando quotidianamente. Eal Bilancio Alessandro Scaletti resta al suo posto, non è stato mai messo in discussione”.Il sindaco di Avellino Lauralo stato di salute della suaa margine delle celebrazioni per il 25 Aprile. “La mia- rilancia– c’è e sono convinta che non vogliano compiere atti irresponsabili. Ci siamo dovuti un attimo fermare, perché c’è un problema di riconoscimento dei ruoli. Avrò avuto anche io delle responsabilità, ma sono sicura che con il dialogo si supera tutto.Tornando al bilancio: “Avremmo tempo per aggiornare con questi nuovi dati il documento contabile fino al prossimo Rendiconto, quindi entro il 31 luglio prossimo, ma a questo punto, visto che abbiamo questi 25 giorni di tempo per lavorarci, stiamo facendo ora quello che comunque avremmo fatto dopo.

