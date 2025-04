La madre di Valeria Marini è categorica con la figlia è finita per sempre lacrime disperate ecco cosa ha detto

figlia Valeria Marini. Le due, da sempre molto unite anche nelle apparizioni pubbliche, oggi non si parlano più. Il motivo? Un intreccio doloroso di delusioni personali, accuse incrociate e una truffa milionaria che ha minato la serenità della famiglia.Gianna, 87 anni, è apparsa di recente a Le Iene, dove ha rilasciato un'intervista toccante, piena di amarezza e lacrime, in cui ha dichiarato di non voler più alcun rapporto con la figlia. E se Valeria da parte sua tende la mano, il muro eretto dalla madre sembra davvero difficile da abbattere.La mamma di Valeria Marini ha chiuso per sempre il loro rapporto: ecco le sue parole«Non perdono», sono state queste le parole taglienti pronunciate da Gianna Orrù, scoppiata in lacrime durante l'intervista con Filippo Roma a Le Iene.

