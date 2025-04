La lunga coda notturna per ultimo saluto a papa Francesco

ultimo saluto a papa Francesco. Una fiume di persone che non ha smesso di crescere anche di notte. Qui il video delle persone in attesa di omaggiare il defunto pontefice Romatoday.it - La lunga coda notturna per l'ultimo saluto a papa Francesco Leggi su Romatoday.it Sono già 128milale persone che, da mercoledì, si sono recate presso la Basilica di San Pietro per l'. Una fiume di persone che non ha smesso di crescere anche di notte. Qui il video delle persone in attesa di omaggiare il defunto pontefice

