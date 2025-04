La Liegi Bastogne Liegi chiude il Trittico delle Ardenne Longo Borghini punta in alto

chiude con la terza classica consecutiva una delle settimane più intense del grande ciclismo internazionale. Volge al termine il Trittico delle Ardenne e la sua naturale della conclusione promette di non essere da meno delle tappe precedenti. Si corre domenica la Liegi-Bastogne-Liegi femminile 2025.La storica corsa, giunta alla nona edizione, parte da Bastogne e si conclude a Liegi dopo 152,9 chilometri. Lo scorso anno si è imposta l’australiana Grace Brown davanti ad Elisa Longo Borghini e all’olandese Demi Vollering.Le atlete affrontano nelle prime battute la Côte de Saint-Roch, 1km al 10,7% di pendenza, proseguono poi, in una costante alternarsi di salita e discesa, fino alla Côte de Mont-Le-Soie, 1,9km al 6,8%, prima di una serie di quattro salite che comprende anche la la Côte de Stockeu (1,1 km all’11,9%), dove è situata la stele per Eddy Merckx. Oasport.it - La Liegi-Bastogne-Liegi chiude il Trittico delle Ardenne. Longo Borghini punta in alto Leggi su Oasport.it Sicon la terza classica consecutiva unasettimane più intense del grande ciclismo internazionale. Volge al termine ile la sua naturale della conclusione promette di non essere da menotappe precedenti. Si corre domenica lafemminile 2025.La storica corsa, giunta alla nona edizione, parte dae si conclude adopo 152,9 chilometri. Lo scorso anno si è imposta l’australiana Grace Brown davanti ad Elisae all’olandese Demi Vollering.Le atlete affrontano nelle prime battute la Côte de Saint-Roch, 1km al 10,7% di pendenza, proseguono poi, in una costante alternarsi di salita e discesa, fino alla Côte de Mont-Le-Soie, 1,9km al 6,8%, prima di una serie di quattro salite che comprende anche la la Côte de Stockeu (1,1 km all’11,9%), dove è situata la stele per Eddy Merckx.

Domenica 27 aprile andrà in scena la Liegi-Bastogne-Liegi, quarta Classica Monumento di questa intensa primavera ciclistica. Il Trittico delle Ardenne giunge al termine con la Doyenne, la celeberrima Decana tanto ambita dai ciclisti. Si preannuncia grande spettacolo sulle cotes del Belgio: tante ascese in rapida successione che metteranno a dura prova tutti gli atleti e che saranno indubbiamente molto selettive lungo i 252 km di un percorso spazzagambe. 🔗oasport.it

Un solo favorito, al massimo due, se proprio si vuole provare a rendere la vigilia interessante, per la quarta Classica Monumento della stagione, la Liegi-Bastogne-Liegi. La Doyenne è in programma domenica e chiude il periodo delle corse di primavera, poi ci si sposterà verso i Grandi Giri. Tutti contro Tadej Pogacar, anche se servirà un miracolo per battere lo sloveno. Quello che ha fatto vedere il campione del mondo ieri alla Freccia Vallone è davvero impressionante. 🔗oasport.it

Il Trittico delle Ardenne si chiuderà domenica 27 aprilecon la Liegi-Bastogne-Liegi 2025, quarta ed ultima Classica del Monumento. Nella scorsa edizione fu Tadej Pogacar a trionfare interrompendo il dominio biennale di Remco Evenepoel. Scopriamo il percorso e i possibili favoriti della corsa ciclistica mondiale più antica. LIEGI-BASTOGNE-LIEGI 2025: IL PERCORSO L’edizione di questa stagione si svilupperà lungo un tracciato di 252 km. 🔗sport.periodicodaily.com

