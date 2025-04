La Liberazione attuale Prato capitale dei valori

valori che costituiscono il dna della Liberazione."Il messaggio più forte che arriva dalla Resistenza, anche oggi a 80 anni di distanza, è quello di intervenire, di reagire alla violenza e alle ingiustizie del mondo - sottolinea la sindaca Bugetti - Chi resta indifferente è complice, chi tergiversa è complice, chi sfrutta questo momento di grande confusione per cercare visibilità personale, è complice. Il modo migliore per onorare il sacrificio dei tanti che 80 anni ci consegnarono un mondo migliore è una presa di posizione netta e forte dal basso contro ogni forma di autoritarismo". Perché "la salvezza della democrazia dipende da tutti noi". E' così che "si onora e si rispettano i valori della Resistenza, è così che si garantisce un futuro migliore ai nostri figli".

