La legge Nordio colpisce ancora avvisati dell’arresto presunti spacciatori minacciano i testimoni nel Cosentino

avvisati in anticipo dell’arresto, gli indagati ancora liberi hanno avuto il tempo di minacciare i testimoni. L’interrogatorio preventivo inventato dalla legge Nordio ha fatto danni anche a San Giovanni in Fiore, in provincia di Cosenza, dove i Carabinieri hanno eseguito misure cautelari nei confronti di trenta persone, disposte dal gip su richiesta della Procura cosentina guidata da Vincenzo Capomolla. L’operazione puntava a stroncare un presunto giro di spacciatori nel piccolo comune del nord della Calabria: le accuse sono di detenzione e spaccio di cocaina, eroina, marijuana e hashish. Le indagini sono partite dall’arresto in flagranza di un soggetto trovato in possesso di un cospicuo quantitativo di droga: grazie alle intercettazioni e alle telecamere, gli investigatori hanno ricostruito il canale di rifornimento dello stupefacente e documentato innumerevoli cessioni. Ilfattoquotidiano.it - La legge Nordio colpisce ancora: avvisati dell’arresto, presunti spacciatori minacciano i testimoni nel Cosentino Leggi su Ilfattoquotidiano.it in anticipo, gli indagatiliberi hanno avuto il tempo di minacciare i. L’interrogatorio preventivo inventato dallaha fatto danni anche a San Giovanni in Fiore, in provincia di Cosenza, dove i Carabinieri hanno eseguito misure cautelari nei confronti di trenta persone, disposte dal gip su richiesta della Procura cosentina guidata da Vincenzo Capomolla. L’operazione puntava a stroncare un presunto giro dinel piccolo comune del nord della Calabria: le accuse sono di detenzione e spaccio di cocaina, eroina, marijuana e hashish. Le indagini sono partite dall’arresto in flagranza di un soggetto trovato in possesso di un cospicuo quantitativo di droga: grazie alle intercettazioni e alle telecamere, gli investigatori hanno ricostruito il canale di rifornimento dello stupefacente e documentato innumerevoli cessioni.

