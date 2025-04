La Giordania vieta i Fratelli musulmani

Giordania, sono state arrestate sedici persone con l’accusa di aver pianificato atta. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti Ilfoglio.it - La Giordania vieta i Fratelli musulmani Leggi su Ilfoglio.it Su segnalazione dei servizi di sicurezza della, sono state arrestate sedici persone con l’accusa di aver pianificato atta. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Su questo argomento da altre fonti

Il 23 aprile la Giordania ha vietato le attività dei Fratelli musulmani e ha chiuso le loro sedi, accusando il gruppo di voler “destabilizzare il paese”. Leggi 🔗internazionale.it

Il ministro degli Interni della Giordania, Mazen Al-Faraya, ha annunciato oggi il divieto di attività del movimento dei Fratelli Musulmani all'interno del Regno hascemita. La decisione è stata presa in seguito allo smantellamento di una rete terroristica in Giordania, nella cui disponibilità sono stati trovati esplosivi e missili. "È stato dimostrato che membri dei Fratelli Musulmani sono coinvolti in attività che destabilizzano la Giordania e compromettono la sua sicurezza. 🔗quotidiano.net

Le autorità giordane hanno annunciato martedì l’arresto di 16 persone legate alla Fratellanza Musulmana, accusate di aver pianificato attacchi contro obiettivi interni al regno mediante l’uso di razzi e droni. Secondo le autorità, almeno un razzo era già pronto per il lancio nell’ambito di un’operazione monitorata dai servizi di sicurezza sin dal 2021. Fonti della sicurezza hanno precisato a Times of Israel che i sospettati sono affiliati alla Fratellanza Musulmana, gruppo politico islamista ... 🔗panorama.it

La Giordania vieta i Fratelli musulmani; La Giordania vieta le attività dei Fratelli musulmani; La Giordania vieta il gruppo dei Fratelli Musulmani, assumendo il controllo dei suoi beni e uffici; La Giordania vieta le attività dei Fratelli Musulmani: le possibili conseguenze. 🔗Su questo argomento da altre fonti

La Giordania vieta i Fratelli musulmani - Per l’Iran il paese è il prossimo obiettivo da destabilizzare per creare un altro fronte contro Israele. Rendere insicure le autorità giordane è il primo passo, ma Amman cerca di prevenire ... 🔗ilfoglio.it

La Giordania ha vietato i Fratelli Musulmani - Formalmente la Giordania aveva già vietato i Fratelli musulmani una decina di anni fa, ma aveva consentito al Fronte di azione islamica, il partito considerato il braccio politico del gruppo, di ... 🔗ilpost.it

La Giordania vieta le attività dei Fratelli Musulmani per motivi di sicurezza - Il ministro Mazen Al-Faraya annuncia il divieto delle attività dei Fratelli Musulmani in Giordania dopo lo smantellamento di una rete terroristica. 🔗quotidiano.net