La Giordania rompe con i Fratelli Musulmani L’Occidente seguirà l’esempio

Giordania, Mazen al-Faraya, ha comunicato l’immediata attuazione di provvedimenti legali contro la Fratellanza Musulmana, già ufficialmente sciolta, definendola un’organizzazione illegale e proibendone ogni attività sull’intero territorio nazionale. Durante una conferenza stampa, al-Faraya ha affermato: «Qualsiasi azione svolta sotto il nome della Fratellanza rappresenta una violazione della legge e sarà perseguita legalmente». Ha inoltre dichiarato di aver disposto il sequestro di tutti i beni mobili e immobili riconducibili al gruppo, in linea con le decisioni dei tribunali.Il ministro ha ribadito che ogni forma di adesione o promozione delle ideologie del gruppo è strettamente vietata e comporta responsabilità penali. Ha anche disposto la chiusura di tutte le sedi utilizzate dalla Fratellanza Musulmana, anche qualora fossero condivise con altri soggetti, precisando che qualunque uso di tali spazi costituirebbe un’infrazione. Panorama.it - La Giordania rompe con i Fratelli Musulmani. L’Occidente seguirà l’esempio? Leggi su Panorama.it Il 24 aprile scorso, il ministro dell’Interno del Regno di, Mazen al-Faraya, ha comunicato l’immediata attuazione di provvedimenti legali contro la Fratellanza Musulmana, già ufficialmente sciolta, definendola un’organizzazione illegale e proibendone ogni attività sull’intero territorio nazionale. Durante una conferenza stampa, al-Faraya ha affermato: «Qualsiasi azione svolta sotto il nome della Fratellanza rappresenta una violazione della legge e sarà perseguita legalmente». Ha inoltre dichiarato di aver disposto il sequestro di tutti i beni mobili e immobili riconducibili al gruppo, in linea con le decisioni dei tribunali.Il ministro ha ribadito che ogni forma di adesione o promozione delle ideologie del gruppo è strettamente vietata e comporta responsabilità penali. Ha anche disposto la chiusura di tutte le sedi utilizzate dalla Fratellanza Musulmana, anche qualora fossero condivise con altri soggetti, precisando che qualunque uso di tali spazi costituirebbe un’infrazione.

Cosa riportano altre fonti

