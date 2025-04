La funzionaria della scuola infedele Si era intascata oltre 150mila euro A processo con il rito abbreviato

scuola si sono costituiti parti civili all’udienza preliminare al tribunale di Monza per l’ex assistente amministrativa in servizio all’istituto Don Rinaldo Beretta di Giussano: la donna è accusata di essersi intascata quasi 156mila euro in tre anni con una serie di bonifici dalle piattaforme in uso alla scuola mascherati da "mandati di pagamento" per servizi informatici mai realizzati o per l’acquisto "di beni" mai effettuati. F.D., 54 anni, ieri voleva chiudere i conti con la giustizia penale con un patteggiamento, ma la pena da concordare con la Procura per peculato prevede la restituzione delle somme che si intendono sottratte, impossibile perché i suoi conti correnti sono stati sequestrati. Quindi la 54enne ha dovuto scegliere come alternativa il processo con il rito abbreviato, che prevede lo “sconto” di un terzo sulla pena in caso di condanna, e dovrà ripresentarsi a novembre davanti al giudice Andrea Giudici insieme a due familiari ritenuti a loro volta corresponsabili perché le somme indebitamente sottratte sarebbero finite su conti correnti a lei intestati ma anche "cointestati" ai parenti stretti. Ilgiorno.it - La funzionaria della scuola infedele. Si era intascata oltre 150mila euro. A processo con il rito abbreviato Leggi su Ilgiorno.it Né il Ministero dell’Istruzione né lasi sono costituiti parti civili all’udienza preliminare al tribunale di Monza per l’ex assistente amministrativa in servizio all’istituto Don Rinaldo Beretta di Giussano: la donna è accusata di essersiquasi 156milain tre anni con una serie di bonifici dalle piattaforme in uso allamascherati da "mandati di pagamento" per servizi informatici mai realizzati o per l’acquisto "di beni" mai effettuati. F.D., 54 anni, ieri voleva chiudere i conti con la giustizia penale con un patteggiamento, ma la pena da concordare con la Procura per peculato prevede la restituzione delle somme che si intendono sottratte, impossibile perché i suoi conti correnti sono stati sequestrati. Quindi la 54enne ha dovuto scegliere come alternativa ilcon il, che prevede lo “sconto” di un terzo sulla pena in caso di condanna, e dovrà ripresentarsi a novembre davanti al giudice Andrea Giudici insieme a due familiari ritenuti a loro volta corresponsabili perché le somme indebitamente sottratte sarebbero finite su conti correnti a lei intestati ma anche "cointestati" ai parenti stretti.

