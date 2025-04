La fuga in auto l’inseguimento folle le botte ai poliziotti la droga e i coltelli i retroscena del doppio arresto in via Aleotti

retroscena sui due arresti della polizia ieri sera in via Aleotti. Stando alla ricostruzione della Questira, nella serata di ieri, un equipaggio impegnato nell’attività di controllo del territorio, transitando in via Aleotti, ha notato un’auto che provenendo da Largo Otto Marzo, ha. Parmatoday.it - La fuga in auto, l’inseguimento folle, le botte ai poliziotti, la droga e i coltelli: i retroscena del doppio arresto in via Aleotti Leggi su Parmatoday.it Emergono altrisui due arresti della polizia ieri sera in via. Stando alla ricostruzione della Questira, nella serata di ieri, un equipaggio impegnato nell’attività di controllo del territorio, transitando in via, ha notato un’che provenendo da Largo Otto Marzo, ha.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Inseguimento da film sulla Pontina: un'auto contromano in fuga dai carabinieri - Auto in fuga contromano sulla Pontina. Momenti di panico nella serata di ieri, sabato 5 aprile. Una vettura, intercettata dai carabinieri, si è data alla fuga lungo l'arteria che collega Roma e Latina. I militari l'hanno poi raggiunta in via Ghirotti. Come riporta Roma Today, veicolo, con tre... 🔗latinatoday.it

Inseguimento da film: auto contromano in fuga dai carabinieri - Un'auto in fuga contromano sulla Pontina. Sono stati momenti di panico quelli vissuti nella serata di sabato 5 aprile, dove la vettura - intercettata dai carabinieri - è scappata per poi essere raggiunta in via Gigi Ghirotti. Secondo quanto appreso, il veicolo - con a bordo tre persone, tra... 🔗romatoday.it

In fuga sull'auto carica di droga: presi dopo un inseguimento di quattro chilometri - Bloccati dopo un inseguimento di chilometri sono stati trovati in possesso di quattro etti di droga: così due uomini di origini marocchine, di 41 e 32 anni, sono stato arrestati dai carabinieri ad Anzio, mentre un terzo complice è riuscito a scappare. Tutto è iniziato nel corso di un quello... 🔗latinatoday.it

La fuga in auto, l’inseguimento folle, le botte ai poliziotti, la droga e i coltelli: i retroscena del doppio arresto in via Aleotti; Non si fermano all’alt. Fuga folle con l’auto; Fuga e folle inseguimento. Trio condannato a sei anni; L’inseguimento da film. Preso dopo una folle fuga. 🔗Ne parlano su altre fonti

Non si fermano all’alt. Fuga folle con l’auto - L’inseguimento della municipale da viale Paolieri fino a Villa Montalvo . Corsa da film, poi la colluttazione con gli agenti: in due finiscono nei guai. 🔗msn.com

FUGA Ruba un’auto nel Chietino e si lancia in una folle fuga: arrestato un 20enne incensurato del Foggiano - SAN VITO CHIETINO (CHIETI) – Un inseguimento ad alta velocità lungo la Statale 16, culminato con un’uscita di strada e un arresto. 🔗statoquotidiano.it

Fuga e folle inseguimento. Trio condannato a sei anni - La caccia iniziata a Lido Tre Archi. La donna che aveva ostacolato i carabinieri è stata invece rinviata a giudizio per favoreggiamento e simulazione di reato . 🔗msn.com