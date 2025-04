La Fiorentina la Serie C e la rottura del crociato lascia il calcio per i soldi Non si riesce a campare

Il mondo del calcio non è sempre fatto di luci e vittorie. C'è chi, dopo sacrifici immensi, decide di abbandonare.La stagione 2025 della Fiorentina è quella della stabilità, ma anche delle sfide quotidiane. La squadra viola si sta costruendo un'identità solida sotto la guida di Vincenzo Italiano, con un gruppo che sta cercando di consolidarsi nei piani alti della Serie A. Dopo alcune stagioni difficili, la Fiorentina sembra aver trovato il giusto mix tra esperienza e talento giovane. L'obiettivo resta uno: tornare a competere per un posto in Europa, senza dimenticare la coppa nazionale.Tra gli aspetti positivi, la Fiorentina si distingue per la sua resilienza, riuscendo a mantenere una media punti costante nonostante le difficoltà iniziali della stagione.

