La figlia del premier Bayrou Abusi nella scuola cattolica E lui potrebbe dimettersi

Bayrou mercoledì 23 aprile, dopo le rivelazioni contenute nel libro "Le silence de Bétharram", uscito ieri nelle librerie francesi. Una raccolta scritta a quattro mani dal portavoce delle vittime, Alain Esquerre e dalla giornalista Clémence Badault, che dà voce alle numerose vittime di un sistema di violenze e Abusi sessuali durato circa 30 anni.La figlia oggi 53enne del premier assicura di non aver mai informato delle violenze subite il padre, già allora figura politica di spicco e ministro dell’educazione tra il 1993 e il 1997: "Lui, come tanti, non poteva capire. Era davanti agli occhi di tutti, così vicino da essere invisibile", ha dichiarato Hélène Parlant.Secondo un’inchiesta pubblicata da Mediapart, è difficile credere che l’attuale capo del governo fosse completamente all’oscuro, soprattutto considerando che, per un periodo, anche sua moglie Elisabeth Bayrou ha insegnato catechismo nello stesso istituto. Quotidiano.net - La figlia del premier Bayrou: "Abusi nella scuola cattolica". E lui potrebbe dimettersi Leggi su Quotidiano.net "Come padre di famiglia, mi trafigge il cuore", ha dichiarato Françoismercoledì 23 aprile, dopo le rivelazioni contenute nel libro "Le silence de Bétharram", uscito ieri nelle librerie francesi. Una raccolta scritta a quattro mani dal portavoce delle vittime, Alain Esquerre e dalla giornalista Clémence Badault, che dà voce alle numerose vittime di un sistema di violenze esessuali durato circa 30 anni.Laoggi 53enne delassicura di non aver mai informato delle violenze subite il padre, già allora figura politica di spicco e ministro dell’educazione tra il 1993 e il 1997: "Lui, come tanti, non poteva capire. Era davanti agli occhi di tutti, così vicino da essere invisibile", ha dichiarato Hélène Parlant.Secondo un’inchiesta pubblicata da Mediapart, è difficile credere che l’attuale capo del governo fosse completamente all’oscuro, soprattutto considerando che, per un periodo, anche sua moglie Elisabethha insegnato catechismo nello stesso istituto.

