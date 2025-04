La Fi Pi Li finalmente respira Ora piano per svincoli extra large Svolta decisiva è solo l’inizio

Lanazione.it - La Fi-Pi-Li finalmente respira. Ora piano per svincoli extra large: "Svolta decisiva, è solo l’inizio" Leggi su Lanazione.it di Fabrizio MorviducciÈ il primo passo per sciogliere il nodo fiorentino della Fi-Pi-Li. Il presidente della Regione, Eugenio Giani ha inaugurato ieri mattina la corsia d’emergenza che va dal chilometro 1+170 al chilometro 2+400, ovvero dall’ingresso del lotto zero alle rampe di accesso dell’A1 per il casello Firenze-Scandicci. Alla riapertura della strada era presente anche l’assessore regionale alle infrastrutture, Stefano Baccelli. "L’intervento complessivo – ha detto Baccelli - riguarda oltre 7 km ed è finalizzato anche al risanamento acustico: abbiamo infatti utilizzato un asfalto fonoassorbente, una miscela appositamente studiata per le caratteristiche della Fi-Pi-Li. Questo è il modello che vogliamo estendere a tutta la strada. È un modello che vogliamo applicare in modo strutturale, in particolare con la costituzione della società Toscana Strade".

