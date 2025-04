La festa nel paese cancellato dalla storia

cancellato dalla guerra, poi isolato dalle catastrofiche alluvioni della Val di Zena. Eppure, il paese fantasma di Gorgognano continua a vivere, almeno un giorno all’anno. Il prossimo 11 maggio torna la festa di Gorgognano nel borgo che non c’è più. Gli ultimi abitanti superstiti del borgo, i loro discendenti e i volontari dell’associazione Parco museale della Val di Zena, insieme al Comune di Pianoro, invitano tutti a una giornata di eventi, laddove una volta vivevano decine di famiglie e oggi restano solo un piccolo cumulo di sassi al posto della chiesa e il muro perimetrale del cimitero ormai sconsacrato, con la piccola cappella. Il borgo, posto per sua sfortuna in posizione dominante fra le valli dello Zena e del Savena, venne raso al suolo nel 1944 dai bombardamenti alleati per scalzare i tedeschi attestati sulla Linea Gotica. Ilrestodelcarlino.it - La festa nel paese cancellato dalla storia Leggi su Ilrestodelcarlino.it Primaguerra, poi isolato dalle catastrofiche alluvioni della Val di Zena. Eppure, ilfantasma di Gorgognano continua a vivere, almeno un giorno all’anno. Il prossimo 11 maggio torna ladi Gorgognano nel borgo che non c’è più. Gli ultimi abitanti superstiti del borgo, i loro discendenti e i volontari dell’associazione Parco museale della Val di Zena, insieme al Comune di Pianoro, invitano tutti a una giornata di eventi, laddove una volta vivevano decine di famiglie e oggi restano solo un piccolo cumulo di sassi al posto della chiesa e il muro perimetrale del cimitero ormai sconsacrato, con la piccola cappella. Il borgo, posto per sua sfortuna in posizione dominante fra le valli dello Zena e del Savena, venne raso al suolo nel 1944 dai bombardamenti alleati per scalzare i tedeschi attestati sulla Linea Gotica.

Cosa riportano altre fonti

Sinistra italiana Cesena commenta in maniera negativa la decisione di annullare il concerto del 24 aprile che rientra negli 80 anni della celebrazione della Liberazione presa dal Comune. "La decisione è stata assunta — scrive Sinistra italiana in una nota — in ottemperanza alla proclamazione di... 🔗cesenatoday.it

Tempo di lettura: 2 minuti“Venuta meno la fiducia tra noi e il parroco”. È quanto scrivono nero su bianco, in una missiva indirizzata alla comunità civile e religiosa del comune di Auletta, alcuni volontari del comitato festeggiamenti San Donato di Auletta. Alla base della scelta, drastica e come scrivono, “dolorosa”, ci sarebbero dei dissidi tra il parroco del paese e il comitato composto da decine di volontari del posto, che da anni, con le varie professionalità, collaborano ... 🔗anteprima24.it

Il Parco Asburgico di Levico Terme si riempirà di colori per tre giorni, dall’11 al 13 aprile, in occasione di una festa a tema “Tulipani” che aprirà la stagione degli eventi 2025. In questi tre giorni sarà possibile osservare la fioritura di 50.000 bulbi nei prati e oltre 100 varietà di questi... 🔗trentotoday.it

Concerto della Festa della Liberazione cancellato per la morte del papa, Sinistra italiana: Il 25 aprile non si tocca; «Così Carlo Acutis mi ha conquistato. Ha cancellato tutti i miei dubbi»; Sara Errani, Massa Lombarda è un paese d’oro: Grazie a lei siamo nella storia; 29 ottobre, celebriamo la Festa della Repubblica. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Cosa si festeggia il 25 aprile, storia e significato della Festa della Liberazione - Il 25 aprile in Italia si festeggia la Festa della Liberazione, ma in pochi conoscono la storia e i motivi di questa celebrazione: ecco perché si è scelto questo giorno e il suo significato. 🔗money.it

La storia del 25 Aprile: 80 anni di Festa della Liberazione - Cosa è successo il 25 aprile 1945 e perché è diventata la Festa Nazionale: data simbolo della Resistenza italiana e della fine dell’occupazione nazifascista ... 🔗quotidiano.net

Festa della Liberazione: origini, descrizione della festa e storia - Il 25 aprile è una festa nazionale italiana che celebra la liberazione dall'occupazione nazista e fascista, commemorata ogni anno in tutto il paese ... la sua storia, il significato politico ... 🔗skuola.net