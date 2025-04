La falsa storia del traffico d’organi dei soldati ucraini in Canada

Circola un video in cui un soldato ucraino, prigioniero dei russi, mostrerebbe un documento in lingua francese relativo al consenso per l'espianto di organi. Secondo la narrazione diffusa dai canali Telegram russi e dal Ministero della Difesa di Mosca, i soldati ucraini avrebbero ricevuto tale documento senza conoscerne il reale contenuto, con la scusa che sarebbe servito per ottenere "cure nelle migliori cliniche francesi" in caso di necessità. Si tratta dell'ennesima versione della teoria complottista sull'inesistente traffico di organi dei militari ucraini. Non è la prima volta che prigionieri ucraini vengono costretti a girare video di propaganda: era già accaduto, ad esempio, con la giornalista Viktoria Roshchyna.

Per chi ha fretta

Il soldato ucraino è prigioniero dell'esercito russo, che già in passato aveva realizzato filmati di propaganda minacciando gli ucraini catturati.

