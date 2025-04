La falsa narrazione del reporter italiano sul Donbass e la strage di Odessa

Leggi su Open.online

Circola un’immagine che ritrae Vittorio Nicola Rangeloni, il quale si presenta come “”, noto per la diffusione di diverse narrazioni false riconducibili alla propaganda del Cremlino sul conflitto in Ucraina, in particolare su quanto accaduto nele a.Per chi ha frettaCome riportato dall’organizzaziones Without Borders (senza frontiere, RSF), Rangeloni è un «propagandistaal servizio del Cremlino».L’immagine sostiene la bufala del “Colpo di Stato” in Ucraina nel 2014.Sulviene proposta ladel Cremlino senza specificare come era realmente iniziato il conflitto.Viene riportato in maniera fuorviante il numero delle vittime della guerra sostenuta dal Cremlino nel.L’immagine riporta il falso sulladi