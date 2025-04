La disabilità del figlio e la demenza senile della moglie cosa sappiamo sull8217omicidio suicidio di Modena

moglie di 76 e il figlio di 50 anni: dopo aver avvelenato i familiari, un 83enne si è tolto la vita a Modena. Secondo quanto emerso, l'uomo era stanco delle difficoltà imposte dalle condizioni di salute della moglie, che soffriva da qualche tempo di demenza senile, e del figlio costretto in carrozzina. Leggi su Fanpage.it A 83 anni ha ucciso ladi 76 e ildi 50 anni: dopo aver avvelenato i familiari, un 83enne si è tolto la vita a. Secondo quanto emerso, l'uomo era stanco delle difficoltà imposte dalle condizioni di salute, che soffriva da qualche tempo di, e delcostretto in carrozzina.

