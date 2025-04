La disabilità del figlio e la demenza senile della moglie cosa sappiamo sull’omicidio suicidio di Modena

moglie di 76 e il figlio di 50 anni: dopo aver avvelenato i familiari, un 83enne si è tolto la vita a Modena. Secondo quanto emerso, l'uomo era stanco delle difficoltà imposte dalle condizioni di salute della moglie, che soffriva da qualche tempo di demenza senile, e del figlio costretto in carrozzina. Leggi su Fanpage.it A 83 anni ha ucciso ladi 76 e ildi 50 anni: dopo aver avvelenato i familiari, un 83enne si è tolto la vita a. Secondo quanto emerso, l'uomo era stanco delle difficoltà imposte dalle condizioni di salute, che soffriva da qualche tempo di, e delcostretto in carrozzina.

Abituato a far sorridere le persone con le sue gag, Rosario Morra del duo Gigi e Ross, ospite del podcast In Vino Veritas, ha, forse per la prima volta, parlato in modo molto onesto e aperto della sua vita, e della paternità. Ha definito “lo spettacolo migliore della mia vita” i figli Lorenzo, nato un anno fa, e Mathias, figlio della ex moglie Milli Indaco, che oggi ha quasi 11 anni. Quest’ultimo è affetto da disabilità, e il comico napoletano a questo proposito ha dichiarato: “I soldi non mi ... 🔗news.robadadonne.it

“Mio figlio vuole stare in classe con i suoi compagni, non da solo in un’aula o con il bidello”. A parlare è la madre di un ragazzo di 16 anni affetto da una forma autistica che da qualche tempo non mette più piede a scuola perché quando ci andava non era trattato come gli altri. Una denuncia-appello fatta attraverso il “Corriere della Sera” all’Ufficio scolastico regionale con la speranza che qualcosa si muova. 🔗ilfattoquotidiano.it

