La diplomazia dei funerali del Papa Russi ucraini e leader europei Trump annuncia a Roma vedrò tutti

Roma, 25 aprile 2025 – Sembra che tutti i potenti della terra brucino dalla voglia di incontrarsi approfittando della luttuosa occasione offerta dai funerali di Papa Francesco. annunciano ma, almeno per il momento, non quagliano. E non c’è prova più chiara di quanto tutte le drammatiche crisi che si sono affastellate negli ultimi mesi siano lontane da una soluzione. Basti pensare che a far tremare i polsi al cerimoniale vaticano, che dispone gli ospiti in base all’ordine alfabetico in lingua francese dei rispettivi paesi, c’è la vicinanza tra gli acerrimi nemici Iran e Israele, separati solo dall’Irlanda. Il primo rappresentato dal ministro della Cultura e Guida Islamica, Seyed Abbas Saleh Shariati, il secondo dall’ambasciatore presso la Santa Sede Yaron Sideman. A gettare un po’ di acqua sul fuoco ci pensa in serata il premier Netanyahu; tre giorni dopo il decesso del Pontefice esprime il cordoglio su X: "Lo Stato di Israele esprime le sue più profonde condoglianze alla Chiesa cattolica e alla comunità cattolica nel mondo per la scomparsa di Papa Francesco. Quotidiano.net - La diplomazia dei funerali del Papa. Russi, ucraini e leader europei. Trump annuncia: a Roma vedrò tutti Leggi su Quotidiano.net , 25 aprile 2025 – Sembra chei potenti della terra brucino dalla voglia di incontrarsi approfittando della luttuosa occasione offerta daidiFrancesco.no ma, almeno per il momento, non quagliano. E non c’è prova più chiara di quanto tutte le drammatiche crisi che si sono affastellate negli ultimi mesi siano lontane da una soluzione. Basti pensare che a far tremare i polsi al cerimoniale vaticano, che dispone gli ospiti in base all’ordine alfabetico in lingua francese dei rispettivi paesi, c’è la vicinanza tra gli acerrimi nemici Iran e Israele, separati solo dall’Irlanda. Il primo rappresentato dal ministro della Cultura e Guida Islamica, Seyed Abbas Saleh Shariati, il secondo dall’ambasciatore presso la Santa Sede Yaron Sideman. A gettare un po’ di acqua sul fuoco ci pensa in serata il premier Netanyahu; tre giorni dopo il decesso del Pontefice esprime il cordoglio su X: "Lo Stato di Israele esprime le sue più profonde condoglianze alla Chiesa cattolica e alla comunità cattolica nel mondo per la scomparsa diFrancesco.

Cosa riportano altre fonti

