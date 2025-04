La deriva delle riviste scientifiche

delle riviste scientifiche è vulnerabile non solo agli abusi interni, ma anche a vere e proprie strategie predatorie organizzate. Il meccanismo descritto è semplice e brutale: alcune società commerciali, con sede in paesi dove il controllo giuridico e regolatorio è debole o inesistente, acquistano riviste scientifiche precedentemente rispettabili, ne conservano per un certo periodo l’apparenza formale (titolo, Issn, talvolta anche parte del comitato editoriale), ma ne cambiano radicalmente la gestione. Ilfoglio.it - La deriva delle riviste scientifiche Leggi su Ilfoglio.it Le distorsioni introdotte dal mercato nella pubblicazione scientifica non sono un effetto collaterale: sono ormai un elemento predominante nel sistema. Chi, come me, si occupa da anni di integrità scientifica, sa quanto la pressione a pubblicare, la competizione per i fondi e la bulimia del sistema bibliometrico abbiano trasformato la comunicazione della scienza in un ecosistema ad alta entropia, dove l’informazione validata convive con il rumore, e dove la reputazione di una rivista può essere svalutata nel tempo di una compravendita societaria. Un articolo pubblicato su Nature è l’ennesima dimostrazione che il sistemaè vulnerabile non solo agli abusi interni, ma anche a vere e proprie strategie predatorie organizzate. Il meccanismo descritto è semplice e brutale: alcune società commerciali, con sede in paesi dove il controllo giuridico e regolatorio è debole o inesistente, acquistanoprecedentemente rispettabili, ne conservano per un certo periodo l’apparenza formale (titolo, Issn, talvolta anche parte del comitato editoriale), ma ne cambiano radicalmente la gestione.

