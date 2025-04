La consigliera di Iv assalita dai violenti È il fascismo degli antifascisti

violenti", afferma Vittoria Nallo, consigliera regionale di Iv. "Sono una cittadina antifascista, una consigliera regionale, ma sono anche una mamma. E ieri non ho potuto partecipare al corteo del 25 aprile come avrei voluto per colpa di un gruppo di violenti - spiega Nallo in un video su Instagram - Ho dovuto allontanarmi per proteggere me stessa e il mio bambino (è incinta, ndr).

