La comicità di Giuseppe Ninno approda al Palacongressi con lo show Imbarazziamoci

Giuseppe Ninno si toglie i panni del content creator per indossare quelli dell'attore comico. Lo sta facendo con un tour che prevede tantissime date in giro per l'Italia e che lo porterà anche ad Agrigento il 25 aprile sera al Palacongressi. Alle 21 andrà in scena lo show "Imbarazziamoci".

