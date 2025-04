La Cina risponde al calo demografico mettendo i robot al centro dell’industria

robot umanoidi si schierano ai blocchi di partenza per una mezza maratona. Non è una trovata pubblicitaria, né una nuova puntata di Black Mirror: è la prima gara al mondo di questo tipo, pensata per mostrare il vantaggio tecnologico della Cina nel campo della robotica. Lungo un percorso parallelo a quello riservato agli atleti umani, i robot si affrontano su ventuno chilometri di strada, ciascuno accompagnato dal suo team di tecnici, programmatori e allenatori. Alcuni indossano scarpe da corsa, altri avanzano goffamente con solo una pettorina addosso, non tutti arrivano in fondo, ma il messaggio è chiaro: la Cina vuole guidare la corsa globale verso l’automazione. E lo fa come sempre con un evento simbolico, nel cuore del suo polo tecnologico. Linkiesta.it - La Cina risponde al calo demografico mettendo i robot al centro dell’industria Leggi su Linkiesta.it Tra i viali ordinati del distretto industriale di E-Town, a Pechino, ventunoumanoidi si schierano ai blocchi di partenza per una mezza maratona. Non è una trovata pubblicitaria, né una nuova puntata di Black Mirror: è la prima gara al mondo di questo tipo, pensata per mostrare il vantaggio tecnologico dellanel campo dellaica. Lungo un percorso parallelo a quello riservato agli atleti umani, isi affrontano su ventuno chilometri di strada, ciascuno accompagnato dal suo team di tecnici, programmatori e allenatori. Alcuni indossano scarpe da corsa, altri avanzano goffamente con solo una pettorina addosso, non tutti arrivano in fondo, ma il messaggio è chiaro: lavuole guidare la corsa globale verso l’automazione. E lo fa come sempre con un evento simbolico, nel cuore del suo polo tecnologico.

