Taiwan è partito il primo aprile, ma è tutto tranne che uno scherzo. Quel giorno Pechino ha lanciato la tredicesima «esercitazione dimostrativa» contro l’isola dal marzo 2018: l’ha circondata con decine di navi, e per la prima volta ha impiegato anche una portaerei, la Shandong, varata nel 2019. L’attacco ha trovato la sua giustificazione in una dichiarazione del presidente Taiwanese Lai Ching-te, che pochi giorni prima aveva definito la Cina «forza ostile», ma come tutti quelli che l’hanno preceduto (il penultimo risaliva a gennaio) serve a fare pressione crescente sul governo di Taipei e a valutare l’effettiva capacità di reazione delle sue forze armate. La preoccupazione del Pentagono stavolta è più alta, però, perché il presidente Xi Jinping ha posto alle sue forze armate un termine stringente per la «riunificazione cinese «liberare» l’isola entro il 2027. Panorama.it - La Cina ha pronte le navi per il tecno-sbarco a Taiwan Leggi su Panorama.it L’ultimo attacco controè partito il primo aprile, ma è tutto tranne che uno scherzo. Quel giorno Pechino ha lanciato la tredicesima «esercitazione dimostrativa» contro l’isola dal marzo 2018: l’ha circondata con decine di, e per la prima volta ha impiegato anche una portaerei, la Shandong, varata nel 2019. L’attacco ha trovato la sua giustificazione in una dichiarazione del presidenteese Lai Ching-te, che pochi giorni prima aveva definito la«forza ostile», ma come tutti quelli che l’hanno preceduto (il penultimo risaliva a gennaio) serve a fare pressione crescente sul governo di Taipei e a valutare l’effettiva capacità di reazione delle sue forze armate. La preoccupazione del Pentagono stavolta è più alta, però, perché il presidente Xi Jinping ha posto alle sue forze armate un termine stringente per la «riunificazione cinese «liberare» l’isola entro il 2027.

