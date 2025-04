La Cina fa un passo indietro nella guerra dei dazi tariffe sospese su alcuni prodotti Usa

prodotti chimici industriali. Pechino starebbe valutando di estendere la sospensione anche al settore sanitario. Trump: "Xi Jinping mi ha telefonato" Ilgiornale.it - La Cina fa un passo indietro nella guerra dei dazi: tariffe sospese su alcuni prodotti Usa Leggi su Ilgiornale.it Esentate aziende di microchip, aviazione e dichimici industriali. Pechino starebbe valutando di estendere la sospensione anche al settore sanitario. Trump: "Xi Jinping mi ha telefonato"

Dazi Usa alla Cina al 145%: perché esplode la guerra commerciale che fa (nuovamente) affondare Wall Street - Il mondo dei mercati si è svegliato con una nuova fiammata nella guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina. Donald Trump ha annunciato che il totale dei dazi americani contro Pechino ha... 🔗ilmessaggero.it

Stefania Ranzato, Lady Cyber fa un passo indietro e diventa consigliera. E alla poltrona come ad spunta l’ex 5 stelle Artini - Finita nell’occhio del ciclone per l’inchiesta sulla Sogei (per cui risulta indagata insieme all’ad Cannarsa), Stefania Ranzato, Lady Cyber, fa un passo indietro. Oggi ha lasciato la carica di amministratrice unica della sua Deas costituendo un cda in cui è semplice consigliera e chiamando alla presidenza un generalissimo che è stato capo di stato maggiore della Difesa e dell’Aeronautica: Enzo Vecciarelli. 🔗open.online

La Cina fa un passo indietro nella guerra dei dazi: tariffe sospese su alcuni prodotti Usa; Trump: non licenzio Powell. E sul divorzio con la Cina gli Usa fanno un passo indietro. Borse in festa; Perché Donald Trump allenta sui dazi alla Cina e fa marcia indietro su Powell; Dazi, la Cina non fa passi indietro: "Combatteremo a oltranza". Trump: "Vogliono trattare".

Dazi, la Cina non fa passi indietro: “Combatteremo a oltranza”. Trump: “Vogliono trattare” - I cinesi non creano problemi, ma non ne hanno paura. Pressioni, minacce e ricatti non sono il modo giusto di trattare con la Cina”, sono state le parole del portavoce Lin Jian. Cina, l ... 🔗repubblica.it

Trump allenta su dazi a Cina, cambio di passo dopo pressioni Wall Street e grande distribuzione - Secondo Axios i leader delle tre principali catene di megastore Usa avrebbero avvisato il presidente in un colloquio riservato delle conseguenze della sua politica commerciale Sono state le pressioni ... 🔗msn.com

Trump fa due passi indietro, abbasserà i dazi sulla Cina e non licenzierà il capo della Fed Powell - Il presidente Usa Donald Trump nel giro di pochi minuti è tornato indietro su due punti su cui insisteva da tempo ... 🔗fanpage.it