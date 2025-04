La ciclopedonale è un caso L’opposizione all’attacco Appena fatta già problemi

ciclopedonale dell'area Cà Bianca non ancora inaugurata. Il primo botta e risposta sul tema si è avuto nell'ultima seduta consiliare, ma è più che probabile che, senza una risoluzione definitiva della problematica, la polemica rischi di trascinarsi per molto tempo. A puntare il dito sui lavori è il consigliere del Gruppo Misto Lorenzo Brogi. "Sono stati spesi centinaia di migliaia di euro per un'opera tanto attesa e poi questo è il risultato, uno scempio a cielo aperto – spiega il consigliere –. Sono arrabbiati i cittadini ma sono arrabbiate anche le aziende della zona Cà Bianca: si chiedono come sia possibile che l'erba spunti dalla ciclopedonale in ogni punto, è veramente inaccettabile". In consiglio comunale, in realtà, l'assessore ai Lavori Pubblici Giacomo Fantazzini aveva risposto che la problematica dell'erba che spunta dall'asfalto "pare che possa essere localizzata solo in un tratto di 500-600 metri, e sono iniziati i lavori di bonifica che abbiamo richiesto e che si concluderanno nelle prossime settimane".

