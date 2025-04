La ciclabile fa altri passi avanti Risorse per la mobilità sostenibile

ciclabile, e in particolare il tratto che collegherà Villa Sant’Antonio a Colli. "Si tratta di un lavoro importante e impegnativo – spiega, a tal proposito, il sindaco Marco Fioravanti –. Siamo riusciti, in tal senso, a portare a casa delle Risorse fondamentali per migliorare la mobilità sostenibile e addirittura rendere possibile andare al mare in bici. E’ presto per parlare di tempistiche, ma stiamo lavorando sulla progettazione. Poi ci sarà la gara per appaltare i lavori. Ovviamente, non mancheranno delle problematiche: innanzitutto perché passiamo vicino al fiume e poi perché attraverseremo altri Comuni".Il sindaco, al contempo, fa anche il punto della situazione sui lavori che riguardano invece la realizzazione del maxi ponte che collegherà il quartiere di Monticelli con l’area Castagneti. Ilrestodelcarlino.it - La ciclabile fa altri passi avanti:: "Risorse per la mobilità sostenibile" Leggi su Ilrestodelcarlino.it Da Ascoli al mare in bicicletta. E’ stato approvato in giunta, proprio in questi giorni, l’ultimo lotto di collegamento per ciò che riguarda la pista, e in particolare il tratto che collegherà Villa Sant’Antonio a Colli. "Si tratta di un lavoro importante e impegnativo – spiega, a tal proposito, il sindaco Marco Fior–. Siamo riusciti, in tal senso, a portare a casa dellefondamentali per migliorare lae addirittura rendere possibile andare al mare in bici. E’ presto per parlare di tempistiche, ma stiamo lavorando sulla progettazione. Poi ci sarà la gara per appaltare i lavori. Ovviamente, non mancheranno delle problematiche: innanzitutto perchéamo vicino al fiume e poi perché attraverseremoComuni".Il sindaco, al contempo, fa anche il punto della situazione sui lavori che riguardano invece la realizzazione del maxi ponte che collegherà il quartiere di Monticelli con l’area Castagneti.

Ne parlano su altre fonti

Questa mattina, tra i volti noti dell’impegno sociale e le voci più autorevoli del territorio, il corso Vittorio Emanuele si è colorato di solidarietà grazie all’iniziativa "Il bene fa bene", promossa da The Power of Pink e dal dottor Carlo Iannace. Un incontro nato con l’intento di unire... 🔗avellinotoday.it

LECCE – Un cortocircuito tra il Governo che punta sulla carta sulla sicurezza e l’amministrazione che dispone i tagli. E molti dubbi sulle sorti di un reparto ritenuto strategico in un territorio noto non soltanto per i flussi turistici, ma anche per una presenza massiccia della Sacra corona... 🔗lecceprima.it

NAPOLI (ITALPRESS) – Evasione fiscale, nel 2024 sono stati recuperati 33,4 miliardi di euro, 8,2 miliardi in più rispetto al 2022. L’analisi di Gianni Lepre. fsc/gtr Unlimited News - Notizie dal mondo 🔗unlimitednews.it

La ciclabile fa altri passi avanti:: Risorse per la mobilità sostenibile; Albano – Passi avanti per la pista ciclabile in centro; Passi in avanti per la mobilità sostenibile, terminato il collegamento tra stazione Vasto-San Salvo e pista ciclabile [FOTO]; Via Filadelfia, qualcosa si muove lungo la ciclabile: nel primo tratto di lavori è comparsa la copertura colorata. 🔗Se ne parla anche su altri siti

La ciclabile fa altri passi avanti:: "Risorse per la mobilità sostenibile" - E’ stato approvato in giunta, proprio in questi giorni, l’ultimo lotto di collegamento per ciò che riguarda la pista ciclabile, e in particolare il ... Il sindaco, al contempo, fa anche il punto della ... 🔗ilrestodelcarlino.it

Pista ciclabile in centro, avanti tutta - Pista ciclabile in centro, avanti tutta Posted: 11 aprile 2025 | Last updated: 11 aprile 2025 Proseguono a buon ritmo i lavori per la discussa pista ciclabile in centro città. Operai in questi ... 🔗msn.com

Pista ciclabile in centro a Messina, avanti tutta - La pista ciclabile avanza. In via del Vespro e via giordano Bruno ... Presto le opere si sposteranno in via Garibaldi dove è previsto che la striscia riservata alle bici passi, in molti punti, fra il ... 🔗rtp.gazzettadelsud.it