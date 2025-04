La Chiesa agrigentina omaggia Papa Francesco arcivescovo Damiano e il parroco di Lampedusa a Roma

Chiesa agrigentina a Papa Francesco. Ho pensato ieri che fosse un atto doveroso venire personalmente per raccogliermi in preghiera. E con me portare tutta la Chiesa agrigentina e la comunità di Lampedusa alla quale. Agrigentonotizie.it - La Chiesa agrigentina omaggia Papa Francesco: l'arcivescovo Damiano e il parroco di Lampedusa a Roma Leggi su Agrigentonotizie.it "Stamane, all'altare della confessione, ho fatto visita a nome di tutta la. Ho pensato ieri che fosse un atto doveroso venire personalmente per raccogliermi in preghiera. E con me portare tutta lae la comunità dialla quale.

Altre fonti ne stanno dando notizia

Anche la Chiesa Agrigentina prega per papa Francesco: messe e rosari in tutte le parrocchie - Anche la Chiesa Agrigentina prega per papa Francesco. Da giorni, ogni sera, vengono diffusi - sui whatsapp delle parrocchie - dei promemoria con i quali, così come si sta facendo in tutta Italia, si invitano a i fedeli a unirsi alla preghiera sui circuiti di Tv2000. A Lampedusa, nel Santuario... 🔗agrigentonotizie.it

La Chiesa agrigentina ordina due diaconi: ecco chi sono e da dove arrivano - La Chiesa agrigentina si prepara all’ordinazione di due nuovi diaconi. La celebrazione è in programma giovedì 24 aprile alle 18 nell’ottava di Pasqua, all’interno della basilica cattedrale di San Gerlando. L’ordinazione diaconale riguarda Marco Lo Mascolo della comunitù ecclesiale di Raffadali... 🔗agrigentonotizie.it

Accolta la reliquia di Papa Wojtyla. La custodisce la chiesa dell’ospedale - "Non abbiate paura! Spalancate le porte a Cristo". Questa frase di Papa Wojtyla, accompagnata da quello che è stato il suo motto apostolico, “Totus tuus”, affianca da ieri una reliquia “ex sanguine” del santo, conservata nella chiesa dell’Ospedale di Circolo di Varese. A posizionarla è stato l’arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini, dopo aver presieduto la solenne eucarestia con preghiera di intercessione. 🔗ilgiorno.it

La Chiesa agrigentina omaggia Papa Francesco: l'arcivescovo Damiano e il parroco di Lampedusa a Roma; La gratitudine della Chiesa agrigentina a Papa Francesco; San Pietro, accesso fino alle 18, poi la chiusura della bara. Imponenti le misure di sicurezza - Papa: folla di ragazzi a San Pietro anche per Giubileo adolescenti; Presidenti, ministri, sovrani e politici: il cordoglio del mondo per il Papa. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Papa Francesco, l’arcivescovo Damiano: “Grati per il suo amore al Vangelo” - Veglia di preghiera in ricordo di Papa Francesco che si terrà domani, martedì 22 aprile, alle ore 21.00 in Cattedrale ... 🔗grandangoloagrigento.it

Papa Francesco, il ricordo di Francesco Montenegro: «Lampedusa ha dato la rotta alla Chiesa: qui condivise il dolore con gli emigranti» - «Tutto è partito da lì, da quella rotta su Lampedusa che è diventata rotta di tutta la chiesa. Veniva da un altro mondo e, prendendoci per mano, ci ha portati in un ... 🔗ilmattino.it

Semeraro: “Papa Francesco morto sul campo, sognava di abbattere i muri e voleva una Chiesa aperta” - Le prime parole che pronuncia su papa Francesco - «È appena ... hanno il sapore di un sincero omaggio all’uomo e al Pontefice che ha guidato la Chiesa «fino alla fine con dedizione, stando ... 🔗repubblica.it