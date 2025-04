La cerimonia per gli 80 anni dalla Liberazione a Verona Tommasi Ricordiamo i valori di verità e giustizia che ci hanno dato un paese libero

hanno contraddistinto la cerimonia per l’80esimo anniversario della Liberazione a Verona. Un momento solenne che ha richiamato l'attenzione sul ruolo fondamentale svolto dal capoluogo scaligero. Veronasera.it - La cerimonia per gli 80 anni dalla Liberazione a Verona, Tommasi: «Ricordiamo i valori di verità e giustizia che ci hanno dato un paese libero» Leggi su Veronasera.it Emozione, speranza, un forte desiderio di pace e una grande partecipazione da parte della cittadinanzacontraddistinto laper l’80esimoversario della. Un momento solenne che ha richiamato l'attenzione sul ruolo fondamentale svolto dal capoluogo scaligero.

