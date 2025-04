La Cantina del Nuovo Liscio ecco il libro tradizione e innovazione in dodici interviste

Cantina del Nuovo Liscio”, edito da Tempesta Editore, che trasporta su un bel volume il podcast in dodici interviste sui protagonisti del Nuovo Liscio dal titolo omonimo realizzato da Materiali Musicali coi registi Domenico Giovannini e Samuele Ravaioli e. Forlitoday.it - "La Cantina del Nuovo Liscio", ecco il libro: tradizione e innovazione in dodici interviste Leggi su Forlitoday.it E’ in preparazione il volume “Ladel”, edito da Tempesta Editore, che trasporta su un bel volume il podcast insui protagonisti deldal titolo omonimo realizzato da Materiali Musicali coi registi Domenico Giovannini e Samuele Ravaioli e.

IN USCITA IL 10 MAGGIO IN OCCASIONE DEI 30 ANNI DEL MEI A BOLOGNA FIERE CON EUFONICA IL LIBRO "LA CANTINA DEL NUOVO LISCIO" SUGLI ULTIMI DIECI ANNI CHE HANNO "SCONVOLTO" IL LISCIO |; Santa Balera, partito il tour, ecco le prossime uscite, al lavoro per il nuovo singolo estivo, in arrivo un inno per la pace contro tutte le guerre; Il programma della "Fiera del Salone dei mestieri e professioni della musica"; Anteprima dei 30 anni del MEI a Bologna Fiere il 10 e 11 maggio insieme a Eufonica e Guiitar Show: Ecco un primo programma della due giorni organizzata dal MEI il 10 e 11 maggio, il Pre Party del 9 maggio Made in BO e l'After Party l'11 maggio | MEI - Meet.